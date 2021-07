Da ist schon Tempo drin: FC Lehrte und Mühlenfeld trennen sich bei Rewe-Cup 2:2

Der Rewe-Cup in der Barne-Arena des 1. FC Wunstorf ist gestartet – mit insgesamt 17 Toren aus den ersten vier Turnierspielen. Als letzte Teams der insgesamt acht Mannschaften griffen der FC Lehrte und der TSV Mühlenfeld ins Geschehen ein. Am Dienstagabend zeigten sie ein ausgeglichenes Spiel auf hohem Niveau – das aber nicht mehr als zehn Zuschauer verfolgten, parallel fand nun mal bei der Europameisterschaft das Halbfinale zwischen Italien und Spanien statt.

Anschließend stieg der 1. FC Wunstorf mit einem 2:0-Erfolg gegen den TSV Kolenfeld in den Rewe Cup ein. FC-Trainer Onur Köse freute sich nicht nur über den Erfolg, sondern auch über den Zuschauerbesuch. „Wir hatten mit 50 Leute gerechnet, am Ende wollten 250 das Derby sehen.“ Tugrancan Singin und Karim Jelalli erzielten die Treffer für den Ausrichter.

In der zweiten Halbzeit ließ das Tempo in der Begegnung etwas nach, was auch an den zahlreichen Auswechslungen lag. Daher ging auf beiden Seiten etwas der Rhythmus verloren. Philipp Baye gelang nach einer Stunde Spielzeit das 2:1 für Lehrte. Doch der TSV kam erneut zurück und glich den Rückstand aus: Hussein Saade erzielte eine Viertelstunde vor Schluss das 2:2.

Weiter geht es am Donnerstag mit der Partie Rehren gegen Wunstorf (18.30 Uhr) und Hagenburg gegen Mühlenfeld (20.45 Uhr). Am Freitag werden dann auch Kolenfeld und Can Mozaik (18.30 Uhr) sowie Godshorn und Lehrte (20.45 Uhr) ihr zweites Vorrundenspiel absolvieren.

Am Sonntag, wenn es zu den Spielen Wunstorf gegen Mozaik (13 Uhr) und Kolenfeld gegen Rehren (16 Uhr) kommt, sowie am Dienstag mit den Begegnungen Mühlenfeld gegen Godshorn (18.30 Uhr) und Lehrte gegen Hagenburg (20.45 Uhr) stehen die jeweils dritten Partien in den Gruppen an.