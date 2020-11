Reyna vor Debüt für US-Nationalmannschaft? BVB-Youngster im Kader für anstehende Länderspiele

Das Dortmunder Talent Giovanni Reyna steht vor seinem Debüt in der amerikanischen Nationalmannschaft. Der erst 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler gehört zum 24 Spieler umfassenden Aufgebot von Trainer Gregg Berhalter für die Länderspiele am 12. November in Wales und vier Tage später gegen Panama in Wien. Er tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters und ehemaligen US-Kapitäns Claudio Reyna.

Berhalter nominierte neben Reyna weitere Bundesligaspieler: Tyler Adams (RB Leipzig), John Brooks (VfL Wolfsburg), Josh Sargent (Werder Bremen) und Chris Richards (Bayern München).

Reyna gehört mit seinen 17 Jahren zu den großen Nachwuchshoffnungen des BVB. Der Offensivmann stand in der laufenden Saison bereits in zehn Pflichtspielen für die Mannschaft von Lucien Favre auf dem Platz und war dabei an sieben Toren direkt beteiligt (zwei Tore, fünf Vorlagen). Reyna ist nur noch bis zum Saisonende an den BVB gebunden. Sein Vertrag verlängert sich nach Kicker-Informationen automatisch per Klausel an seinem 18. Geburtstag im November um zwei weitere Jahre.