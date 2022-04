Nach fast fünf Jahren findet das rheinische Traditionsduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wieder im voll besetzten Borussia-Park statt. Und die beiden Rivalen gehen diesmal mit unterschiedlichen Ansprüchen in das 111. Pflichtspielderby. FC-Trainer Steffen Baumgart hat fünf Runden vor Saisonschluss das große Ziel offiziell bekanntgegeben. "Wenn es geht, klar, lass uns international angreifen. Also, rufen wir es aus", sagte der Kölner Coach vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr, Sky). Mit 43 Zählern liegen die Kölner weiterhin in Lauerstellung und müssen auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Der spektakuläre 3:2-Erfolg gegen Mainz hat für neue Zuversicht gesorgt.

