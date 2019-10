Löwen-Sportchef Roggisch sieht Recken als Favorit: „Brutal, was die gerade abliefern“

Platz zwei als Zwischenbilanz nach neun Spieltagen sollte eigentlich vollkommen in Ordnung sein. Nicht so bei den anspruchsvollen und vor der Saison hoch gehandelten Rhein-Neckar Löwen. Von Krise spricht in Mannheim zwar (noch) keiner. Aber die fünf Minuspunkte und die mittelmäßigen Auftritte des Teams lassen die Alarmglocken schrillen.