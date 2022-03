Der 1. FC Köln tritt selbstbewusst im Nachbarschaftsduell bei Bayer Leverkusen an. "Wir wollen denen nicht das Leben schwer machen, sondern wir wollen da gewinnen", stellte FC-Chefcoach Steffen Baumgart am Freitag klar. Die Tatsache, dass die Kölner in dieser Saison bei Duellen mit den Top-Teams der Bundesliga bislang nur gegen den SC Freiburg gewinnen konnten, stört Baumgart nicht. "Wir sind nicht besser bisher, wir wollen uns ja entwickeln. Da werden wir uns hin arbeiten müssen", befand der Coach vor dem Prestigeduell beim Tabellendritten am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN). Anzeige

Für die Werkself folt dem Spektakel die nächste wichtige Prüfung: Keine 65 Stunden nach der 2:3-Niederlage in der Europa League bei Atalanta Bergamo wartet auf das Team von Trainer Gerardo Seoane ein besonderes Bundesliga-Spiel. Im für die Fans so wichtigen rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln rechnet Seoane mit einem nicht weniger packenden Duell als beim Offensivfestival in Norditalien. "Wir wissen, es wird am Sonntag wieder intensiv", sagte der 43-Jährige. "Das war heute ein Vorgeschmack."