Ribéry-Comeback in der Bundesliga? Bayern-Legende reagiert ausweichend

Für den langjährigen Bayern-Star Franck Ribéry ist es "noch ein bisschen zu früh", um über eine Rückkehr in die Bundesliga nachzudenken. "Meine Priorität ist in Florenz. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich. Das ist für mich eine große Mission. Ich will immer helfen. Für meine Zukunft weiß ich noch nicht", sagte Ribéry dem TV-Sender Sky.

