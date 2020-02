Ribéry, Jovic & Co: Das wurde aus den früheren Bundesliga-Stars nach ihrem Sommer-Transfer

Osimhen startet durch, Jovic und Schürrle enttäuschen

Einzelne Spieler sind besonders spannend. Da wäre zum Beispiel Victor Osimhen, der beim VfL Wolfsburg keinen Fuß auf den Boden bekam, auf Leihbasis aber beim RSC Charleroi in Belgien seine Qualität unter Beweis stellte, per Kaufoption vom Klub gekauft und anschließend für einen Gewinn zum OSC Lille weiter veräußert wurde. Beim Spitzenklub aus Frankreich hat der 21-Jährige seinen Marktwert vervielfacht und gehört inzwischen zu den besten Stürmern der Ligue 1.

Einer der Spitzen-Angreifer seiner Liga zu sein - das ist für Luka Jovic zurzeit eher ein frommer Wunsch denn ein realistisches Ziel. Der junge Serbe konnte in seinen ersten Monaten bei Real Madrid nur zwei Törchen beisteuern. Auch wenn er von seinem Trainer Zinedine Zidane immer wieder gelobt wird - der Durchbruch ist dem in Frankfurt so erfolgreichen Mittelstürmer noch nicht gelungen.