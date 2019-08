Bericht: Franck Ribéry lehnt Angebot aus Saudi-Arabien ab - nun locken Mark van Bommel und Eindhoven

Der ehemalige Bayern-Star Franck Ribéry hat sich offenbar gegen ein Engagement in Saudi-Arabien entschieden. Wie die Sport Bild und die Bild berichten, lehnte der 36-Jährige eine Offerte des Erstliga-Klubs Al-Nasr aus Riad ab. Auch den nächsten Interessenten für den französischen Flügelstürmer nennt das Blatt. Demnach will Trainer Mark van Bommel seinen ehemaligen Münchner Mannschaftskollegen zur PSV Eindhoven in die niederländische Ehrendivision holen. Zuvor hatte van Bommel auch schon Interesse an Arjen Robben gezeigt. Doch der 36 Jahre alte Routinier, der mit Ribéry lange eine gefürchtete Bayern-Flügelzange gebildet hatte, beendete inzwischen seine Karriere.