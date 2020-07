"Ist total ärgerlich": Ricardo Díaz García über geplatztes Engagement in Ronnenberg

Der verhinderte neue Trainer ärgert sich über zweierlei: Zum einen hätte ihn die neue Tätigkeit sehr gereizt. "Ich war total begeistert. Das sind tolle Fußballer, die - im Gegensatz zu anderen Vereinen - nicht für Geld spielen. Das hat mir total imponiert", sagt Díaz García.

Und andererseits hat er in den Monaten der Zwangspause schon viel Zeit in die Aufgabe investiert, mit der Kaderplanung könne man ja nicht erst am 1. Juli beginnen. "Ich hatte fünf, sechs Zusagen von neuen Spielern", sagt der Spanier. Aber die hätten verständlicherweise wieder abgesagt, als sie mitkriegten, was in Ronnenberg passiert. Ärgerlich sei auch gewesen, dass viele Akteure herumdrucksten oder für den Coach in spe nicht zu erreichen waren.