Richard Oelsner verpasst Olympia in Peking

Eine davon betrifft auch den Oberbärenburger Richard Oelsner, der die Weltcup-Qualifikation in diesem Winter verpasst hatte und sich im Europacup beweisen musste. Allerdings konnte der WM-Fünfte von 2020 dabei nicht überzeugen. „Ich hatte am Dienstag ein Gespräch mit Richard Oelsner, in dem ich ihm mitgeteilt habe, dass er nicht zu Olympia fahren wird“, erklärte Spieß am Mittwoch. Die Entscheidung kam nach den Ergebnissen der letzten Wochen nicht mehr überraschend.