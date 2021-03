Richards, Reyna und Sargent bleiben bei US-Nationalteam: Länderspiel-Doppelpack mit Bundesliga-Profis

Drei US-amerikanische Bundesliga-Profis dürfen mit ihrer Nationalmannschaft die anstehenden Länderspiele komplett bestreiten. Für die Spieler Chris Richards (TSG 1899 Hoffenheim), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) und Josh Sargent (Werder Bremen) geht es am Donnerstag in einem Freundschaftsspiel gegen Jamaika und am Sonntag gegen Nordirland. Anzeige

Eigentlich sollte das Trio am Freitag zu ihren Vereinen zurückkehren, doch wegen veränderter Quarantäneprotokolle dürfen sie für das zweite Spiel gegen Nordirland in Belfast bleiben, wie der US-Verband am Montag mitteilte. Die US-Amerikaner bereiten sich auf das Halbfinale der CONCACAF Nations League gegen Honduras im Juni und den Beginn der WM-Qualifikation im September vor.