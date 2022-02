Richter müssen nicht ran: RB Leipzig zieht Klage gegen Zuschauerbegrenzung zurück

Leipzig. Die Zuschauerobergrenze bei Heimspielen von RB Leipzig ist nicht länger ein Fall für die Justiz. Der Bundesligist hat das Verfahren vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen für beendet erklärt. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. RB bestätigte den Vorgang auf Anfrage. Laut OVG begründen die Leipziger die Rücknahme der Klage mit der zwischenzeitlichen Änderung der Corona-Notfall-Verordnung sowie der am Montag erfolgten Sonder-Zulassung von 15.000 Fans für die Partie gegen den 1. FC Köln durch das örtliche Gesundheitsamt.

Letztere wurde möglich, weil der Freistaat in die seit Sonntag gültige neue Verordnung neben der Maximal zulässigen Höchstkapazität von 25 Prozent einen weiteren Satz einfügte. Ganz konkret steht dort in Paragraph 21: "Die zuständige Gesundheitsbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Kapazitätsbeschränkungen zulassen. Dabei sind die Anforderungen des Infektionsschutzes zu berücksichtigen, insbesondere die Schutzvorschriften gemäß der Sächsischen Corona-Hygiene-Allgemeinverfügung." Genau diesen Satz nutzten die RB-Verantwortlichen, stellten einen entsprechenden Antrag bei der Stadt Leipzig, der positiv beschieden wurde.

RB strebt weiter 50-Prozent-Auslastung an

Zumindest vorerst. Denn Der Bundesligist spielt am Freitag gegen Köln quasi auf Bewährung. Klappt die Umsetzung des Hygienekonzepts - unter anderem müssen die Fans auf einer größeren Fläche verteilt werden, um Abstände einzuhalten - und bleibt die Lage in Sachsens Krankenhäusern stabil, könnten zur Europa-League-Partie gegen Real Sociedad in der kommenden Woche auch mehr als 15.000 Anhängerinnen und Anhänger in der Red Bull Arena zugelassen sein.