Wieder Tor und Vorlage: Richter-Show bei der U21 gegen Serbien - So reagiert das Netz 

Vor zwei Jahren wurde die deutsche U21-Nationalmannschaft in Polen Europameister. Aber wer war eigentlich dabei - und was wurde aus den DFB-Spielern, die den Titel damals nach Deutschland geholt haben? Der SPORT BUZZER klärt auf. ©

Marco Richter überragt gegen Serbien bei der U21: So reagiert das Netz

Marco Richter, der neue U21-Star. Doch wer ist dieser Mann überhaupt? "Klar ist Marco Richter noch etwas unbekannt", erklärte er selbst nach dem 3:1 gegen die Dänen, "aber ich will natürlich auch auf mich aufmerksam machen bei so einem Turnier." Dabei ist es gerade mal eineinhalb Jahre her, dass er noch regelmäßig in der Regionalligatruppe des FCA spielte.