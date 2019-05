"Richtig gut" oder "bitte nicht"? Netzreaktionen zur Slomka-Rückkehr zu Hannover 96

Er war der gefeierte Europa-Held, jetzt soll er mit 96 die Rückkehr in die Bundesliga schaffen: Mirko Slomka. Der 51-Jährige wird Nachfolger von Thomas Doll, das gab der Verein am Dienstagvormittag auch offiziell bekannt.

Für Slomka ist es die zweite Amtszeit in Hannover, er trainierte die 96-Profis schon von Januar 2010 bis Dezember 2013. In diese Zeit fiel die erfolgreichste Zeit der jüngeren 96-Vereinsgeschichte mit zwei Teilnahmen in der Europa League.