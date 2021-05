"Richtig stark zurückgekommen": Stimmen zum 2:2 zwischen RB Leipzig und Wolfsburg

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): "Ich hatte beim Elfmeter ein gutes Gefühl, und es war wichtig, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte. Es ist wichtig, Sicherheit auszustrahlen und das Ding reinzumachen. Dafür bin ich da. Über die Vizemeisterschaft kann ich mich nach der Pokalniederlage nicht wirklich freuen. Wir sind stolz drauf, sicher, vor allem in so einer Liga, wie es eben die Bundesliga. Aber die Freude über die Vizemeisterschaft kommt wahrscheinlich noch in der kommenden Woche." ©