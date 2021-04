"Richtig starke Leistung": TuS Vinnhorst feiert ersten Sieg in der Aufstiegsrunde

„Eine richtig starke Leistung meiner Jungs“, freute sich Trainer Davor Dominikovic, der fünf Sekunden vor Schluss zum Missfallen der Gastgeber noch seine letzte Auszeit nahm. Einfache Erklärung von Co-Trainer Clife Beyer-Pohl: „In der Endabrechnung kann in der Tabelle jedes Tor entscheidend sein.“ Der Wurf von Tim Otto ging allerdings links vorbei.

Die Vinnhorster Handballer haben sich die ersten beiden Punkte in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga geschnappt. Nach einem dramatischen Spiel siegte der TuS hochverdient mit 30:26 (15:12) bei Eintracht Hildesheim. Mit „Derbysieger, Derbysieger“-Rufen feierten die Spieler ausgelassen einen Sieg, der trotz einer starken ersten Halbzeit zehn Minuten vor Schluss beim Stand von 23:23 am seidenen Faden hing. Tim Otto erlöste mit dem Tor zum 27:24 (58.) dann sein Team. Und als Torhüter Colin Räbiger den nächsten Wurf um den Pfosten lenkte, war die Entscheidung gefallen.

Hohe Aggressivität im "do or die"-Spiel

Hildesheims Trainer Jürgen Bätjer hatte im Vorfeld von einem „do or die“-Spiel gesprochen. Entsprechend traten beide Teams auf und gingen mit hoher Aggressivität zu Werke. Das erzwang auf beiden Seiten viele Fehler. Nachdem Florian Freitag zum 6:5 (12.) traf, fand der TuS endlich den Rhythmus. Die Abwehr ließ Hildesheims Kreisläufer Nikolaos Tzoufras keinen Raum und nach Ballgewinnen ging die Post ab. In vielen Szenen haderte Jürgen Bätjer in dieser Phase des Spiels immer wieder lautstark mit den Entscheidungen der Unparteiischen.

Die Spieler des TuS blieben jedoch konzentriert und Hendrik Pollex erhöhte zur 12:6-Führung (20.) Die war nur scheinbar beruhigend. Bätjer nahm die Auszeit und die Gastgeber erwachten endlich aus ihrer Lethargie. Eine ärgerliche Zeitstrafe gegen Milan Mazic nutzte Hildesheim, um den Rückstand zu halbieren. Dann war Pause und Zeit zum Durchschnaufen für beide Teams.

Vinnhorsts Coach findet die richtigen Worte

Nach Wiederanpfiff wechselte endgültig das Momentum. Milan Mazic erzielte zwar den Treffer zum 16:12, doch Hildesheim drückte weiter und ließ den Vinnhorster Angriff nicht mehr zum Luftholen kommen. In der 37. Minute war die Führung beim 16:16 dahin. Die Gäste fanden aus dem Rückraum keine Lösungen mehr und 120 Sekunden später ging die Eintracht sogar 18:17 in Führung, weil auch die lange so stabile Vinnhorster Deckung keinen Zugriff mehr bekam. Dominikovic nahm die längst fällige Auszeit. „Das war kein gutes Gefühl. Da ging mir viel durch den Kopf“, sagte der Coach, der aber offensichtlich die richtigen Worte fand.

Plötzlich klappten wieder die Anspiele auf Kreisläufer Milan Mazic, der im Gegensatz zum ersten Spiel gegen Hagen ein ständiger Unruheherd war und das wichtige 23:21 (48.) erzielte. Der Serbe hatte hinterher gut lachen. „Die Schiris waren heute besser und die Jungs haben mir viele gute Bälle gegeben.“ Die Führung war zwar postwendend wieder dahin, „doch wir haben Gott sei Dank den Kopf nicht verloren“, sagt Dominkovic. Nils Eichenberger, Tim Otto und Hendrik Pollex mit einem Knaller unter die Latte zum 26:23 (55.) brachten Vinnhorst dann zurück auf die Siegerstraße.