Richtiger Zeitpunkt: Baar wechselt zur U16 des JFV Calenberger Land

Sebastian Baar und sein Assistent Tom Brauer wechseln zur kommenden Saison zu der U16 des JFV Calenberger Land. Aktuell ist der 26-jährige Baar Trainer der Frauen von Hannover 96, die sich als Spitzenreiter der Regionalliga Nord über die Aufstiegsrunde noch Hoffnung auf die 2. Bundesliga machen können. „Dass ich in den Jugendfußball gehe, war schon lange klar. Jetzt fühlt es sich wie der richtige Zeitpunkt an“, sagt er. Die drei Jahre bei 96 haben ihn wachsen lassen: „In der Selbstfindung als Trainer bin ich weit gekommen, dafür bin ich dankbar.“ Die Mannschaft werde er in einem super Zustand an seinen Nachfolger übergeben.

Imanuel André: „Glücklich, dass ein sehr guter Trainer zu uns kommt“

In den Gesprächen mit Imanuel André, Sportlicher Leiter beim JFV, fanden beide Parteien schnell zueinander. „Ich kenne Basti schon lange. In seiner Egestorfer Zeit hat er für die damals von mir trainierte U16 Technik- und Individualeinheiten geleitet und seine ersten Schritte als Trainer gemacht“, sagt André. „Wir sind sehr glücklich, dass ein sehr guter Trainer zu uns kommt.“