HSV-Verteidiger Rick van Drongelen schließt Transfer aus: "Stehe nicht zum Verkauf"

Zuletzt war nicht klar, ob er auch kommende Saison im HSV-Trikot spielt - doch jetzt schafft Rick van Drongelen Klarheit! Der Innenverteidiger, um den sich in den vergangenen Wochen zahlreiche Wechselgerüchte rankten, bleibt dem Hamburger SV auch in der kommenden Saison erhalten: "In diesem Moment stehe ich nicht zum Verkauf!" , bekräftigt der Niederländer bei Bild.

Um die Zukunft des 20-Jährigen hatte es nach dem verpassten Aufstieg zuletzt vermehrt Spekulationen gegeben. Unter anderem sollten Champions-League-Teilnehmer PSV Eindhoven und Bundesligist FC Augsburg interessiert gewesen sein. Doch der Niederländer fühlt sich in der Hansestadt wohl: "Ich wohne sehr gerne in Hamburg. Der HSV hat mir die Möglichkeit gegeben, Bundesliga zu spielen. Als junger Spieler will man ja immer spielen. Ich habe sehr gute Einsatz-Zeiten. Was der HSV mir gegeben hat, will ich zurückgeben."