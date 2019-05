Millionen für den HSV? Van Drongelen könnte zu Champions-League-Klub wechseln

Rick van Drongelen und der Hamburger SV: Die Zeichen stehen nach dem verpassten Wiederaufstieg des HSV wohl auf Trennung im Sommer. Denn wie das Hamburger Abendblatt erfahren haben will, soll ein Champions-League-Klub aus seinem Heimatland Holland Interesse an einem Transfer von van Drongelen haben. Die PSV Eindhoven (spielt im Sommer in der Qualifikation für die Königsklasse) sei sogar bereit, dem HSV für seinen Stamm-Innenverteidiger eine angemessen hohe Ablöse zu zahlen.

HSV: Van Drongelen absolvierte jedes Zweitliga-Spiel

Bei einem Transfer würde dem HSV eine Team-Konstante verloren gehen: Der 20 Jahre alte Nachwuchs-Nationalspieler Hollands war in der abgelaufenen Saison eine feste Größe in der HSV-Innenverteidigung. Bis auf die Partie am 5. Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim, wo er nur eine Halbzeit spielte, absolvierte van Drongelen alle Zweitliga-Spiele über die vollen 90 Minuten. Die Hamburger verpflichteten den Holländer erst im Sommer 2017 für 3 Millionen Euro. von Sparta Rotterdam. Van Drongelen könnte somit vor einer Holland-Rückkehr stehen.

Ob da der notorisch finanziell klamme HSV lange überlegen muss? Nach Informationen des Abendblatts soll PSV bereit sein, eine Ablöse von 5 Millionen Euro für van Drongelen (noch Vertrag bis 2021) zu zahlen. Das würde dem vom Portal transfermarkt.de geschätzten Marktwert von 4,5 Millionen Euro entsprechen. Fest steht: Die erneute Zweitliga-Saison kostet dem HSV erneut viele Millionen, die in der Bundesliga verdient worden wären. Andererseits sprach Vorstands-Boss Bernd Hoffmann nach dem feststehenden Nichtaufstieg davon, dass der HSV "wirtschaftlich gut aufgestellt" sei.

Van Drongelen bei Eindhoven-Transfer Nachfolger von Schwaab

Van Drongelen könnte in Eindhoven Nachfolger eines Deutschen werden. Daniel Schwaab (ehemals unter anderem beim VfB Stuttgart und bei Bayer Leverkusen aktiv) wird den Holland-Klub im Sommer verlassen. Der 30-Jährige will aus familiären Gründen wieder in Deutschland spielen.

