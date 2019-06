Göde und Blasczyk dürfen beim HC Elbflorenz weitermachen

Dresden. Was sich schon in den letzten Tagen angedeutet hatte, ist nun Gewissheit: Rico Göde bleibt Cheftrainer von Handball-Zweitligist HC Elbflorenz. Der 37-jährige gebürtige Dresdner hatte die Mannschaft nach der Beurlaubung von Christian Pöhler am 11. April übernommen und zum Klassenverbleib geführt. Auch sein Co-Trainer Kay Blasczyk, der zugleich Nachwuchskoordinator des Vereins ist, bleibt an seiner Seite.

„Wir haben gesehen, dass dieses Trainerteam in der Lage ist, die Mannschaft zu führen. Beide bringen viele Erfahrungen mit und wir haben uns bewusst gemeinsam entschieden, dass sie ihre Arbeit fortsetzen sollen“, erklärte Vereinspräsident Uwe Saegeling. Der Vertrag gilt vorerst für ein Jahr. Weil sich Göde, der in der abgelaufenen Saison zugleich das Perspektivteam zum Aufstieg in die Dritte Liga geführt hatte, jetzt vor allem auf die erste Mannschaft konzentriert, haben die Verantwortlichen bereits Ausschau nach einem Nachfolger für dieses Team gehalten. „Wir werden aber dennoch in engem Austausch bleiben“, versichert Göde.

Uwe Saegeling betont in diesem Zusammenhang: „Dass wir nächstes Jahr mit einem Zweit- und Drittliga-Team antreten, ist ein Novum für Dresden und ich denke, darauf können wir auch ein wenig stolz sein.“ Dass sich die Marke HC Elbflorenz in der sächsischen Landeshauptstadt weiter etabliert hat, zeigt auch das Zuschauerinteresse. So kamen zu den Spielen des Bundesliga-Teams im Schnitt 1874 Zuschauer. Das waren immerhin rund 100 mehr als im Premierenjahr, als der HCE auch noch vom Neuigkeitseffekt profitierte. Damit liegt Dresden auf Platz acht im Bundesliga-Unterhaus. In der spannenden Rückrunde waren es sogar über 2100 Besucher im Schnitt, was Rang fünf bedeutet.

Kaderplanung im Wesentlichen abgeschlossen

Für Rico Göde brechen nach dem Urlaub arbeitsreiche Zeiten an. Denn der 2,07-m-Mann wird nicht nur für die Planung, Vorbereitung der Saison und die Leitung der Mannschaft voll eingespannt sein, sondern er muss sich auch seiner Weiterbildung widmen. So startet er im September in Köln eine Athletik-Ausbildung, die im Januar mit einer Klausur abgeschlossen wird. „Einmal im Monat werde ich für je drei Tage in Köln sein“, erläutert der Coach. Anschließend folgt die A-Trainerausbildung.

Ob er für die Mannschaft noch eine Verstärkung erhält, ließ Manager Karsten Wöhler noch offen: „Im Wesentlichen sind unsere Kaderplanungen abgeschlossen, aber eventuell könnte noch ein Spieler folgen.“ Uwe Saegeling sagt mit Blick auf die neue Saison: „Wir wollen Jahr für Jahr besser werden und keine Luftschlösser bauen. Natürlich möchten wir in der nächsten Spielzeit möglichst frühzeitig den Klassenerhalt perfekt machen. Und ich hätte nichts dagegen, wenn es etwas ruhiger wird“, so sein Wunsch.

Vorbereitungsstart ist am 15. Juli, danach geht es für einige Tage ins Trainingslager nach Bad Blankenburg. Highlight der Vorbereitung wird am 27. Juli um 19 Uhr das Spiel gegen den Erstligisten DHfK Leipzig sein.

