Riesen-Jubel in Leutzsch: Die BSG Chemie Leipzig ist zurück in der Regionalliga

Leipzig. Ekstase auf den Rängen, wilde Tänze auf dem Rasen, Platzsturm der Fans, der Alfred-Kunze-Sportpark wird zur Partymeile. Die BSG Chemie Leipzig hat ihren ersten Matchball verwandelt und mit einem 2:1 (1:0) gegen den FC Eilenburg die Oberliga-Meisterschaft perfekt gemacht. Bedeutet Aufstieg in die Regionalliga, nächste Saison heißen die Gegner Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt und Lok Leipzig statt Zorbau, Krieschow oder Sandersdorf. Der 4:2-Sieg von Verfolger FSV Luckenwalde beim VfB Krieschow spielt angesichts des Erfolgs der Chemiker keine Rolle.

Diesmal kein Abstasten im AKS, es geht gleich zur Sache. Nach vier Minuten muss Chemie-Keeper Julien Lattendresse-Levesque, ganz in weiß, gegen Tim Bunge groß parieren. Keine zehn Minuten später ist FCE-Torhüter Andreas Naumann bei einem Klasse-Freistoß von Kai Druschky auf der Hut. Munterer Start also, man merkt den Chemikern an, dass sie nicht auf irgendwelche Schützenhilfe aus Krieschow hoffen. Der Elan wird belohnt, nach 13 Minuten erzielt Florian Schmidt nach feiner Vorarbeit von Kai Druschky das umjubelte 1:0. Als kurze Zeit später die Führung Krieschows gegen Luckenwalde die Runde macht, ist der Aufstieg ganz, ganz nah.