"Für uns ein Riesending": St. Pauli jubelt nach Pokal-Coup gegen Titelverteidiger BVB

Für den FC St. Pauli geht eine starke Saison weiter. In der Liga befindet sich der Zweitliga-Spitzenreiter auf Aufstiegskurs und nun setzt sich auch das DFB-Pokal-Abenteuer der Hamburger fort. Und das, obwohl der Gegner am Dienstagabend kein Geringerer als Titelverteidiger Borussia Dortmund war. Am Ende stand ein 2:1-Coup gegen die Westfalen, von welchem sich St.-Pauli-Trainer Timo Schultz nur bedingt überrascht zeigte. "Erwartbar ist übertrieben, aber wir haben uns schon etwas ausgerechnet", sagte ein zufriedener Coach am Sky-Mikrofon.

"Es muss viel zusammenkommen, wenn man so ein Spiel gewinnen will", erklärte der 44-Jährige. So habe seine Mannschaft von Beginn an alles gegeben und den Platz "nicht mal unverdient" als Sieger verlassen. "Das ist für uns ein Riesending. Jetzt sind wir im Viertelfinale und hoffen auf ein gutes Los, ich bin stolz auf die Jungs", fügte der Trainer der Kiezkicker an.

Auch Angreifer Guido Burgstaller, der Teamkollege Etienne Amenyido (4.) und Axel Witsel (40./Eigentor) das Toreschießen überließ, zeigte sich begeistert von der Leistung seiner Mannschaft. "Natürlich brauchst du gegen so einen großen Gegner auch Spielglück, das hatten wir am Anfang", kommentierte der 32-Jährige die frühe Führung, hob dann aber auch die anschließende Leistung des Zweitliga-Tabellenführers hervor: "Wir haben das leidenschaftlich weggekämpft und dann gut gegen den Ball gearbeitet".