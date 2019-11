Riesenfrust bei Hannover 96: Marc Stendera durchlebt wahnsinnige acht Minuten

Was für verrückte Minuten in der HDI-Arena: In der Schlussphase avancierte der kurz zuvor eingewechselte Marc Stendera mit einem Traumtor in den Knick vermeintlich zum Helden des Abends, doch sein Treffer wurde zu Recht aberkannt. Stendera war dermaßen erbost, dass er schließlich mit Gelb-Rot vom Platz flog.