Riesenspiel gemacht? Kocak-Aussage stößt bei 96-Fans auf Empörung und Unverständnis

Es war wohl ein Versuch, die krisengeschüttelte Mannschaft aufzubauen - allerdings einer, der nach hinten los ging. Nach der 0:1-Niederlage von Hannover 96 in Heidenheim lobte Trainer Kenan Kocak seine Mannschaft für deren Auftreten nach der Pause. "In der zweiten Hälfte hat die Mannschaft ein Riesenspiel gemacht und viel liegen lassen. Viel besser als in der zweiten Hälfte gegen Heidenheim zu spielen, ist schwer", sagte er.

Eine Aussage, die in den sozialen Medien eine Welle der Empörung nach sich zog. Dass 96 sich nach dem unterirdischen Auftritt in den ersten 45 Minuten steigerte, war zu sehen. Doch ein "Riesenspiel" hatten die meisten 96-Fans beileibe nicht gesehen. Nur wenig verständnisvolle Reaktionen mischten sich unter die harte Kritik an Kocak - der vor den kommenden Partien gegen den VfL Bochum und Jahn Regensburg mehr denn je unter Druck steht. Das sind die Netzreaktionen zum polarisierenden Trainerlob.