"Riesige individuelle Fehler": Chelsea-Trainer Tuchel hadert mit Gegentoren gegen Liverpool

Und dennoch fand der Chelsea-Trainer auch einige Anlässe, sein Team zu loben. So habe man sich mit einer "Riesen-Mentalitätsleistung" zurück gekämpft und sich nach den sehenswerten Toren durch Mateo Kovacic (42.) und Christian Pulisic (45.+1) das Remis verdient. "Es war ein absolutes Topspiel, in dem wir ein paar Schwierigkeiten überwunden haben. Ein dickes Kompliment. Ich bin sehr zufrieden", resümierte Tuchel. Eigenes Verschulden habe zwar "die Sache kompliziert" gemacht, am Ende ginge der Punkt aber in Ordnung. "Es ist schwer, aber isoliert für diese Spiel ist das Unentschieden okay, für den Spielverlauf ist es großartig", so Tuchel.