Riesiger Druck für HC Elbflorenz im Sachsenderby gegen EHV Aue

Dresden. Noch acht Spiele bleiben den Zweitliga-Handballern des HC Elbflorenz , um den Abstieg noch zu verhindern. Dem letzten Doppel-Spiel-Wochenende kommt dabei eine besondere, weil richtungsweisende Bedeutung zu. Nur wenn die Dresdner an diesem Freitag in der seit Wochen ausverkauften heimischen Arena das Sachsenderby gegen den EHV Aue und anschließend am Sonntag bei Schlusslicht HC Rhein-Vikings gewinnen, können sie die Hoffnungen auf den Klassenverbleib am Leben erhalten.

Dass die Mannschaft des neuen Cheftrainers Rico Göde als Tabellenvorletzter und vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer mit dem Rücken zur Wand steht, ist jedem im Team bewusst. „Natürlich können wir den Druck nicht weg reden, wir brauchen Punkte und nochmals Punkte. In erster Linie überwiegt aber für mich jetzt die Vorfreude auf das Derby“, betont Göde. Motivieren müsse er für dieses Spiel keinen in seiner Truppe. Das bestätigt auch Kapitän Mario Huhnstock: „Die Halle wird brechend voll sein. Es ist ein Derby und für solche Spiele trainiert man das ganze Jahr.“ Es sei wichtig, „sich über eine stabile Abwehr Sicherheit zu holen, damit zu einfachen Toren zu kommen und auf diese Weise auch das Feuer auf den Rängen zu entzünden“, beschreibt Rico Göde das Rezept für das Duell gegen den EHV.

„Wir konzentrieren uns erst einmal nur auf das Derby“

Doch der tankte zuletzt mit einem Sieg gegen Spitzenreiter Balingen viel Selbstvertrauen. Die im Abstiegskampf seit Jahren erprobten Erzgebirgler haben sechs Zähler mehr als Elbflorenz auf der Habenseite und deshalb meint Manager Rüdiger Jurke: „Mit einem Sieg in Dresden und am Sonntag daheim Großwallstadt hätten wir die halbe Miete für den Klassenerhalt rein.“

Gastgeschenke sind also von Aue nicht zu erwarten, zumal rund 250 Fans, die teils per Sonderzug anreisen, auf der Tribüne ihr Team nach vorn peitschen wollen. Rico Göde erwartet wegen der großen Brisanz kein schönes, sondern eher ein Kampfspiel. In vielerlei Hinsicht könne man an die Vorstellung in Rimpar anknüpfen. „Aber wir müssen die schlechten Phasen kürzer halten, dürfen nicht von unserer Linie abweichen und sollten natürlich unsere Chancen besser nutzen“, fordert Göde, der mit seinen Jungs wie gewohnt im Abschlusstraining auch Siebenmeter übte. In Rimpar hatte man gleich drei Strafwürfe vergeben. Bei den Auern müsse man besonders auf Eric Meinhardt achten, der ein „überragendes Jahr“ spiele. Immerhin ist das Auer Urgestein mit 194 Toren drittbester Werfer der Liga.