Ring frei für Geister-Kampftag: Artur Mann lässt in Berlin die Fäuste fliegen

Es ist eine Geisterveranstaltung, die erste in Europa – aber das ist den Boxern egal. Sie wollen einfach wieder kämpfen nach Monaten der Tatenlosigkeit.

Seit Montag sind die auswärtigen Kämpfer in einem Quarantänehotel in Berlin untergebracht – unter strengsten Sicherheitsbedingungen. Am Dienstag wurden alle Boxer, die am Freitag in den Ring steigen, auf Corona getestet, alle Proben waren negativ. Am Donnerstag wird ein zweites Mal getestet.

50 Personen dürfen rein

Zutritt zur Halle haben nur 50 Personen: Boxer, Trainer, Ärzte, Manager, Kampfrichter, Security und Kamerateam. „Personen, die mit den Boxern in Kontakt kommen, werden Einmalhandschuhe und Nasen-Mund-Schutz tragen“, erklärt Agons Teammanager Horst-Peter Strickrodt. Weil der Ringrichter Kommandos geben muss, ist ihm das Tragen einer Maske freigestellt.