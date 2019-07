Ring frei für die Schwergewichte: Hannover 96 fordert VfB Stuttgart

Die Vorkämpfe sind gelaufen. Tests, die nichts und alles bedeuten können, ihr Aussagewert ist meist gering. Wie gut oder schlecht die Vorbereitung wirklich war, das wissen die Trainer erst heute Abend. Um 20.30 Uhr heißt es: Ring frei für die stärkste 2. Liga aller Zeiten. Zum Auftakt klettern gleich zwei Schwergewichte zwischen die Seile. In der roten Ecke Hannover 96, in der gegenüberliegenden der VfB Stuttgart.

96-Trainer Mirko Slomka und die neuen Fußball-Regeln zur Saison 2019/20 Abstand zur Mauer: Künftig müssen Spieler der ausführenden Mannschaft von einer Freistoßmauer, die aus mindestens drei Leuten be­steht, einen Meter Mindestabstand einhalten. „Wer will das abmessen?“, fragt Slomka: „Das wird sicher auch lustig.“ ©

Anzeige

Hand in Hand rauf und runter Beide Klubs verbindet eine gemeinsame Zeit im Fahrstuhl zwischen 1. und 2. Liga. 2016 zusammen abgestiegen, 2017 zusammen zurück in die Bundesliga, 2019 gemeinsam wieder runter – und 2020 wollen beide wieder aufsteigen. Allerdings ist die Konkurrenz erstklassig. Mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg wollen zwei weitere Schwergewichte und langjährige Bundesligisten zurück an die Fleischtöpfe des deutschen Fußballs. Laut Etat: Stuttgart heißester Aufstiegskandidat In Liga zwei fließt weit weniger TV-Geld als in der 1. Liga. So halbiert 96 den Haushalt von 85 auf 42 Millionen Euro. Fürs ballspielende Personal gibt Hannover 24 Millionen aus – aber das ist jetzt schon mehr als eigentlich geplant. Es sind ja weitere Einkäufe geplant – der 96-Körper weist noch weiße Flecken auf, wie im Mittelfeld. Stuttgart soll sogar 40 Millionen Euro in die Mannschaft stecken. Daraus leiten die Klubchefs natürlich auch Erwartungen ab – zumal die meisten Vereine höchstens 15 Millionen Euro, zum Teil deutlich weniger, für ihre Spieler ausgeben.

Mehr zu #VfBH96 Ohne Jonathas und Walace: Hannover 96 reist mit nur einem Brasilianer nach Stuttgart

Negativbeispiel HSV Dass teure Profis aber nicht den Aufstieg garantieren, hat der HSV in der vergangenen Saison erfahren. K. o. gegangen im Aufstiegsrennen – unter dem neuen Trainer Dieter Hecking soll sich das nicht wiederholen. Vier Schwergewichte für drei Aufstiegsplätze – da wird einer in den Seilen hängen bleiben. Zwei direkte Aufsteiger und ein Platz für die Relegation werden vergeben. Mischt wie in den Vorjahren ein Überraschungsteam (Kiel, Paderborn) oben mit, wird’s noch enger für die Favoriten. Walter: "Ich war die ganzen Jahre davor kein Favorit, jetzt bin ich es" Der 96-Trainer geht schon mal in Deckung. „Stuttgart ist der absolute Favorit auf den Aufstieg“, sagt Mirko Slomka. „Ihr Auftrag ist, das Heimspiel zu gewinnen.“ Eine Rolle, die der VfB-Trainer gern annimmt. „Ich war die ganzen Jahre davor kein Favorit, jetzt bin ich es“, gibt sich Tim Walter angriffslustig. „Es geht nur darum, die Jungs anzufixen“, erklärt Walter weiter. „Wenn du das schaffst, hast du von allein Erfolg. Ob du in Kiel oder in Stuttgart arbeitest.“ Klarstellen will er aber noch: „Ich bin kein Gute-Laune-Bär.“

Das ist der komplette Kader von Hannover 96 in der Saison 2019/20 Tor: Ron-Robert Zieler ©

Slomka hofft auf schwäbische Abwehrschwäche Slomka hat bei seinem VfB-Kollegen „einen besonderen Spielstil“ ausgemacht, den Walter bereits in Kiel praktizieren ließ. Dazu gehört ein flexibles System mit vielen Positionswechseln. „In den Tests haben sie viele Chancen zugelassen und Gegentore bekommen“, hofft Slomka, entscheidende Schläge setzen zu können. „Wir müssen versuchen, sie zu frustrieren.“ Am besten durch fußballerische Leberhaken – schnelle Konter über die Seite von Linton Maina. Doch auch wenn die ersten Punkte an Stuttgart gehen sollten – der Aufstiegskampf geht über 34, womöglich sogar 36 Runden, falls die Relegation dazukommen sollte. Nur mit Stehvermögen bleibt die Chance, sich am Ende als Punktsieger in die Bundesliga durchzuboxen.

96-Rückkehrer Ron-Robert Zieler über ... ... die Vorbereitung und den Saisonstart: Ich finde, wir hatten eine gute, intensive Vorbereitung. Natürlich hat man in den Testspielen gesehen, dass noch nicht alles rund läuft. Aber die Jungs ziehen ganz hervorragend mit. Wir haben einen guten Geist in der Mannschaft und einen guten Zusammenhalt, das spürt man schon. Daher würde ich mir möglichst einen guten Saisonstart wünschen, weil ich das Gefühl habe, dass hier dann noch schneller und besser etwas zusammenwachsen kann. Wir sind vorbereitet, gehen wir es an. ©

ANZEIGE: 50% Rabatt auf 5-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.