Ringen um 96-Stürmer Niclas Füllkrug: Werder Bremen hat die Nase vorn

Am Sonntag war Niclas Füllkrug früh unterwegs. Er gab den Startschuss für den Hannover-Marathon. Bei Hannover 96 wird die Saison bald abgepfiffen. Nach dem Abstieg wird auch die schöne Füllkrug-Zeit bei 96 vorüber sein. Drei Jahre stürmte der Ricklinger nun hier. Es passte zwischen 96 und Füllkrug: Derbyheld, Bundesliga-Rekordtorschütze, ein Local Hero im besten Sinn. Nur der Knorpelschaden bremste ihn aus.

Werder will Füllkrug

Füllkrug will unbedingt noch für 96 spielen: „Nicht, um mich zu zeigen, sondern weil ich so einen Bock habe, gegen Freiburg vielleicht oder in Düsseldorf.“ Zum möglichen Wechsel nach Bremen sagte er nichts. Werder mit Füllkrugs Jugendförderer Florian Kohfeldt will ihn aber unbedingt.

Dazu muss Bremen zwar noch den Zustand des Knies checken. Aber ansonsten ist bekannt, was Füllkrug kann: Kopfbälle, Schüsse mit beiden Füßen und Zweikämpfe, die er kraftvoll führt. So einen hat Bremen nicht, zumindest perspektivisch, weil Claudio Pizarro (40) natürlich nicht ewig so weitermachen kann.