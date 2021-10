Nach Odyssee von acht Monaten: Spende der Bad Dübener Turner erreicht Namibia

Bad Düben. Erfreuliche Post aus dem fernen Namibia: Nach über acht Monaten ist das Ringegerüst vom TV Blau-Gelb Bad Düben in Swakopmund an der afrikanischen Westküste angekommen. „Wir sind so glücklich, dass es jetzt endlich da ist. Unsere Jungen konnten es kaum erwarten“, sagte Trainerin Dione Richtl vom dortigen Gymnastik-Club. Anzeige

„Kaum ausgepackt, da bauten es unsere Jungs schon auf“

Dass das so lange dauert, war nicht abzusehen. Schon im Januar hatten es die Dübener nach Peine zur Organisation „Hilfe für Namibia“ gebracht. Dort sollte das zerlegte Sportgerät mit anderen Spenden verschifft werden. „Erst hatte das Containerschiff Verspätung und kam mehrere Wochen später an. Dann stand der Container lange Zeit in Kapstadt und dann hatte in Namibia noch ein paar Wochen der Zoll die Hand drauf, ehe er die Fracht freigab“, erzählte Wencke Stein vom TV.

Wir bedanken uns bei Steffen Brost und TV Blau-Gelb 90 Bad Düben e.V. für die großzügige Spende von den Spieth... Gepostet von Dongina Risser Gymnastics Foundation am Mittwoch, 13. Oktober 2021

Vergangene Woche bekamen die Turner vom Gymnastik-Club Swakopmund dann Bescheid, dass sie das Ringegerüst in der Hauptstadt Windhoek abholen können. „Wir hatten es zuhause kaum ausgepackt, da bauten es unsere Jungs schon auf. Jetzt steht es in unserer Trainingsstätte „The Dome“ in Swakopmund und wird gute Dienste leisten, unsere Jungs weiter auszubilden. Vielen Dank an die Bad Dübener“, freute sich Dione Richtl.

„Das Turnen geht weiter“

Im Dezember wollen es sich die Bad Dübener vor Ort selber anschauen. Dann soll die bereits dreimal wegen Corona verschobene Reise einiger Vereinsmitglieder nach Namibia stattfinden. Zustande gekommen ist der Kontakt durch den ehemaligen DDR-Nationalturner und Olympiateilnehmer Bernd Jäger. 2019 trainierte Jäger dort vier Wochen den Nachwuchs. Von seiner Reise berichtete er in den Medien über seine Erlebnisse in Afrika. Er schrieb unter anderem, dass die Turner kaum in Besitz von korrekter Kleidung seien. Es fehle an Riemchen, Magnesia sowie auch an finanziellen Mitteln.

Die Bad Dübener lasen den Bericht und beschlossen eine Hilfsaktion ins Leben zu rufen. Die Blau-Gelben sammelten jede Menge Spenden ein. Von Turnbekleidung bis hin zu Bargeld. Doch dann machte Corona den geplanten Besuch zunichte. Mittlerweile hat sich die Situation in Namibia zwar entspannt, doch Corona hat dort schlimme Folgen hinterlassen.