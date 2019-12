Von Gladbach bis BVB: Diese Rivalen konnten den FC Bayern bereits ärgern

Ein Kennzeichen eines Klassikers im Fußball ist, dass er die Jahre überdauert. Das Nennen der Namen reicht, um Erwartung auszulösen. Wie am Samstag, wenn Tabellenführer Borussia Mönchengladbach Serienmeister FC Bayern München erwartet ( 15.30 Uhr, Sky ). In den Siebzigern gab es kein größeres Spiel. Dann trennten sich die Wege, die Bilanz spricht Bände: Während Borussia auf den 25. Sieg in diesem Duell hofft, wäre es für Bayern der 50. Nach Meisterschaften steht es 29:5 für die Bayern, sie schüttelten seit ihrem Aufstieg 1965 viele Rivalen ab.

Bei RB spielt die Unterstützung des Red-Bull-Konzerns eine Rolle, in Gladbach ziehen die Reformen des neuen Trainers Marco Rose, Schalke profitiert von Trainer David Wagner, der BVB hat viel Geld für Neuzugänge in die Hand genommen. Bedeutet: Die Zeichen stehen auf Abwechslung. Und vielleicht sind es in Zukunft ja gleich mehrere Teams, die am Thron der Bayern rütteln.