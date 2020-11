Rizzo wie im Rausch: Vier Tore bei Lupos 5:0 gegen Northeim

Das allerdings brachte der Tabellendritte vor der Pause noch nicht so richtig auf den Platz. "Im letzten Drittel waren wir nicht hungrig genug, zu verspielt", monierte Buonocore. Lupo hatte zwar mehr Ballbesitz, blieb aber meist harmlos, die Gäste brachten einen Schuss aufs Wolfsburger Tor, der ging vorbei. Dass man dennoch mit einer fürs Bemühen verdienten Führung in die Pause ging, verdankte Lupo Matchwinner Rizzo, denn der hatte nach einem Freistoß, der zu Chaos und diversen Abprallern in Northeims Strafraum geführt hatte, einfach abgestaubt. "50 Prozent des Treffers gehören dem Coach" sagte Rizzo. In der Tat: Buonocore hatte den Angreifer vor der Ausführung des Freistoßes aus dem linken Halbfeld lautstark in die Gefahrenzone dirigiert.

Führung ja, Zufriedenheit nein - in der Pause forderte der Trainer mehr Entschlossenheit. Die Reaktion kam prompt. Kaum war es wieder losgegangen, klatschte ein Schuss von Rizzo ans Gebälk, der Abpraller brachte wieder etwas Durcheinander in Northeims Defensive, Timon Hallmann traf mit seinem fünften Saisontor in den Winkel. Nun ging es Schlag auf Schlag: Kaum fünf Minuten später fand die harte Flanke des starken Junior Ebot-Etchi den Kopf von Rizzo - 3:0.

Rizzo legte nach, holte schließlich noch einen Elfer raus, den er selbst vollstreckte, vollendete damit im Viererpack einen lupenreinen Hattrick und zog in der internen Torjägerliste nun mit auch fünf Treffern mit Hallmann gleich. "Vier Tore in einem Spiel hatte ich noch nicht oft und in einem Oberliga-Spiel noch nie", freute sich der Stürmer.