Er wurde zwei Mal Vize-Weltmeister: Holland-Legende Rob Rensenbrink ist tot

Der Niederländische Fußball-Verband drückte bei Twitter seine Trauer um den einstigen Stürmer aus. Rensenbrink litt schon seit einigen Jahren an einer Muskelkrankheit und war den Angaben zufolge bereits am Freitag in seinem Wohnort Oostzaan bei Amsterdam gestorben.

Rensenbrink verlor die WM-Endspiele 1974 und 1978

In seiner Vereinskarriere war der Linksaußen in den 1970er Jahren vor allem in Belgien bekannt geworden. Er spielte für Club Brugge (1969-71) und insbesondere RSC Anderlecht, für die er in neun Jahren insgesamt 143 Tore schoss. Jan Mulder hatte damals mit Rensenbrink in Anderlecht gespielt.