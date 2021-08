Pikant: Union verzichtet gegen Leverkusen auf Robert Andrich - Transfer zu Bayer vor Abschluss?

Wirbel um den gebürtigen Potsdamer Robert Andrich: Der Mittelfeldspieler von Union Berlin fehlte am Samstag im Aufgebot der "Eisernen" für den Bundesliga-Auftakt gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). Wie Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert vor dem Spiel am Sky-Mikrofon verriet, war der Verzicht auf den 26-Jährigen eine Entscheidung der Klub-Verantwortlichen. Andrich habe sich nach dem Pokal-Spiel der Berliner gegen Türkgücü München (1:0) nicht fit gefühlt: "Wir haben gestern gesagt, das macht weniger Sinn." Brisant jedoch: Ruhnert erklärte, er könne einen Zusammenhang zwischen dem Verzicht und einem möglichen Wechsel Andrichs zum Gegner vom Samstag "nicht ausschließen".

Andrich wird schon seit Monaten mit einem Wechsel zum Werksklub in Verbindung gebracht. Der Kicker vermeldete bereits im Juni, dass sich der Spieler mit den Leverkusenern über eine Zusammenarbeit einig sei. Allerdings soll ein erstes Angebot zu dem Zeitpunkt abgelehnt worden sein. Nun rückt eine Einigung offenbar doch näher. Laut transfermarkt.de liegt Andrichs Marktwert bei sieben Millionen Euro. Sein Vertrag in der Hauptstadt läuft im kommenden Sommer aus, Union könnte ihn also nur noch in diesem Sommer veräußern, sollte man nicht verlängern.