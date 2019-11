"Robert Enke - Unvergessen": Hannover 96 veröffentlicht Film zum zehnten Todestag 

Am 10. November 2009 nahm sich Nationaltorwart Robert Enke das Leben. Am Sonntag jährt sich der Todestag bereits zum zehnten Mal. Hannover 96 hat in den vergangenen Wochen mit Teresa Enke, Florian Fromlowitz, Andreas Kuhnt und Tobias Rieger über die Ereignisse vor rund zehn Jahren gesprochen.

Mit einem knapp 18-minütigen Film ("Robert Enke - Unvergessen"), den 96TV am Samstag veröffentlichte, wird gemeinsam an Enke gedacht. "Robert Enke wird immer Teil von Hannover 96 bleiben - gemeinsam mit Euch möchten wir uns jetzt noch einmal an ihn erinnern", heißt es auf der offiziellen 96-Homepage.