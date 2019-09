Robert Farken wird Doppelsieger beim 20. SportScheck-Stadtlauf

Leipzig. Jubiläum rund um den Marktplatz: Zum 20. Mal machte der SportScheck-Stadtlauf am Sonntag in Leipzig Station. Punkt 10 Uhr ging es los mit den knapp 300 Bambini, ehe ab 11 Uhr die 5-km-Distanz auf dem Programm stand. Der Lauf wurde zur Show des Leipzigers Robert Farken. Bisher meist durch starke Auftritte über 800 Meter medaillengeschmückt bei Deutschen Meisterschaften in Erscheinung getreten, lief der 21-Jährige der Konkurrenz spielend davon.