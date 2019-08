Robert-Förster-Cup: Rasante Radrennen in der Mügelner City

Mügeln. Was Stefan Wagner gestern gezeigt hat, ließ manchen Mügelner sicher vor Neid erblassen und würde an jedem anderen Tag zum Verlust des Führerscheins führen. Der Auszubildende im Autohaus Hirth raste ohne Rücksicht auf die Tempo-30-Schilder durch die Innenstadt und schnitt auf seinem Kurs vom Markt über die Dr.-Friedrichs-Straße, die Döbelner, Blumen-, Garten und Ernst-Thälmann-Straße zurück zum Markt sämtliche Kurven. So viel Raffinesse war durchaus erforderlich, um mit dem von seinem Arbeitgeber als Führungsfahrzeug gestellten VW T-Roc vor dem Fahrerfeld zu bleiben und für dessen Sicherheit zu sorgen. Nachdem ein anderer Mitarbeiter ausgefallen war, hatte der angehende Kfz-Mechatroniker kurzfristig von dieser Aufgabe erfahren, die er zur allgemeinen Zufriedenheit bewältigte.

DURCHKLICKEN: Eindrücke von den Rennen Die Nachwuchsrennen um den Robert-Förster-Cup sowie Wettbewerbe der Senioren und Elite-Amateure lockten Radsportfans am Sonntag nach Mügeln. © Axel Kaminski

Insgesamt begleitete Stefan Wagner sechs der sieben Wettbewerbe. Lediglich beim Fette-Reifen-Rennen der Vier- bis Zehnjährigen, bei dem keine Rennräder zugelassen waren, entschied sich die Rennleitung für den Einsatz eines „Voraus-Fahrrades“. Das bedeutet, dass das Führungsfahrzeug 106 Runden auf dem 1,3 Kilometer langen Innenstadtkurs drehen musste.

Förster froh über Unterstützung vom Rand

„Die Strecke sieht nur leicht aus“, betonte Andreas Huth vom RSC Nordsachsen, der bei der Premiere im vergangenen Jahr Zweiter bei den Senioren wurde. Die „Welle“, also der Anstieg an der früheren Varia, sei relativ anspruchsvoll und selektiv. Wenn man aller drei Runden einen Punktsprint am Markt fahre, werde die Luft an diesem Hügel dann doch knapp. Bei der 20. Runde tue das sogar echt weh. Diesmal kam der in Zeithain bei Riesa aufgewachsene Physiker in der ü50 „nur“ auf Rang 4, da nach seinem Eindruck das Teilnehmerfeld stärker besetzt war als im vergangenen Jahr.

2. Robert-Förster-Cup wieder in Mügeln

Für Ex-Profi Robert Förster, der Schirmherr einer Nachwuchs-Rennserie ist, liegt das Anspruchsvolle des Mügelner Kurses nicht in der „Welle“ allein. „Oben angekommen, fährt man voll gegen den Wind. Deshalb ist die Strecke schwerer, als sie aussieht“, sagte er nach seinem Rennen, das er bei den Senioren bestritt. Für die Elite-Amateure reiche sein derzeitiges Leistungsniveau nicht, meinte der 41-Jährige. Andererseits habe er in seiner Karriere genug Rennen gewonnen, um nun aus Spaß an der Freude Wettbewerbe bestreiten zu können. Er zeigte sich erfreut von der Unterstützung der Mügelner am Straßenrand. Nach der Premiere 2018, bei der alles gut gelaufen sei, habe man klare Strukturen und müsse das Rennen nicht neu erfinden. Nicht in jeder Stadt werde der Radsport so unterstützt. Wenn die Mügelner auch zufrieden seien, komme man gern wieder. Das würde Bürgermeister Johannes Ecke sehr freuen. Im nächsten Jahr könnten die Sportler eine erneuerte Döbelner Straße vorfinden.

Dass Mügeln und der Altkreis Oschatz weder bei der Jugend noch bei den Amateuren eine Radsport-Hochburg ist, sieht man den Starterlisten an. Nur in der Hobby-Klasse, in der jeder an den Start gehen kann, der Rennrad, Helm sowie genug Puste und Selbstvertrauen hat, fanden sich heimische Adressen. Bei den Rennen über 21 Runden traten Patrick Oelker von der Feuerwehr Niedergoseln, Christian Schmidt aus Oschatz, Andreas Gühne aus Mügeln sowie Christian Keßner vom Team Schatzki und mit Hubert Holzberg ein zweiter Mügelner an. In dieser Reihenfolge belegten sie unter 16 Startern die Plätze 10, 12, 13, 15 und 16. Da ist noch Luft nach oben, wenn Robert Förster und das Organisationsteam von RFC Markleeberg wieder Station in Mügeln machen.

