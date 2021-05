C-Lizenz mit 16 Jahren: Robert Jende ist SC Hemmingen-Westerfelds jüngster Trainer

Jugendwart Claus Gottschlich gerät geradezu ins Schwärmen: „Auf einer Skala von eins bis zehn ist das eine Elf. Was gibt es Wichtigeres für einen Verein, als wenn sich junge Leute so engagieren?“

„Ich habe Claus dann gefragt, ob ich Training geben darf“, erinnert er sich an seinen Start als 14-jähriger Trainer. Seinerzeit hatte ein Coach aufgehört – und so passte es einfach. „Ich denke, ich bin selber beim Training recht diszipliniert“, beschreibt Jende seine Einstellung. Das erste Mal vor der Gruppe zu stehen und zu reden war kein Problem. An der Akzeptanz der anderen Jugendlichen – einige sind sogar älter als er – mangelt es ohnehin nicht, die Rückmeldungen sind positiv. „Solange man etwas beibringen kann, klappt das sowieso“, versichert der Coach.

Mitschüler nahmen den damals zehnjährigen Robert das erste Mal mit zum Training in Hemmingen, wo er aktuell in der zweiten Jungenmannschaft spielt. Doch er fand bald Geschmack daran, zu erklären, wie das alles funktioniert. Das Vorbild seines Vaters, der Badmintontrainer ist, spielte dabei keine Rolle. Sondern eher die Lust, Trainer zu sein.

Jende hofft auf normalen Spielbetrieb ab September

Beim Zuschauen wirkt Jende beinahe wie ein alter Hase. Er hat klare Vorstellungen davon, was er vermitteln möchte. An diesem Nachmittag geht es bei einer Balleimerübung mit Phillip Henze zur Sache. Beide freuen sich, dass die Hemminger in einer für viele Sportler so schweren Zeit ihrem Hobby nachgehen dürfen. Die Stadt hat das strenge Hygienekonzept des Vereins genehmigt. Während viele Hallen geschlossen sind, fliegen beim SCH deshalb wie gewohnt zweimal in der Woche die Bälle. „Toll, dass wir spielen dürfen“, sagt Jende.

Weil beim Jugendtraining nur zwei Tische eingesetzt werden dürfen, muss ein Zeitplan erstellt werden, wer wann spielen darf. Auch das organisiert der junge Trainer. Wer doch keine Zeit hat, muss sich abmelden. Anfangs habe es öfter kurzfristige Absagen gegeben. Das sei zuletzt aber besser geworden. Wie alle im Verein hofft Jende darauf, dass es ab September wieder einen normalen Spielbetrieb gibt. Dann dürfte er endlich wieder die vierte Jungendmannschaft betreuen. Noch so eine Aufgabe, die der aufstrebende Coach übernommen hat.