Perfekt: 1. FC Nürnberg verpflichtet Nagelsmann-Assistenten Robert Klauß als Cheftrainer

Dieter Hecking hat seine erste große Personalentscheidung als Sportvorstand des 1. FC Nürnberg getroffen und einen neuen Trainer verpflichtet. Wie die Franken am Donnerstag vermeldeten, soll Robert Klauß den Klub nach der desaströsen vergangenen Saison wieder in die Spur bringen. Der 35-Jährige kommt von RB Leipzig und war dort zuletzt als Assistent von Chefcoach Julian Nagelsmann tätig. Klauß unterschrieb einen Vertrag unbekannter Laufzeit.

Klauß: Hecking "ein entscheidender Grund" für den Wechsel

Klauß soll am kommenden Montag offiziell vorgestellt werden. "Ich empfinde die Chance, als Cheftrainer zu einem so großen Club wie dem 1. FC Nürnberg wechseln zu dürfen, als keine Selbstverständlichkeit", sagte er. "Diese Möglichkeit unterstreicht eine unfassbare Wertschätzung. Für uns gilt es ab sofort, jede Stunde des Tages zu nutzen und alles, wirklich alles, für den Club zu geben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dieter Hecking, der ein entscheidender Grund für meinen Wechsel gewesen ist.“

Klauß hatte sich bei RB in den vergangenen Jahren sukzessive nach oben gearbeitet und war über Stationen bei zahlreichen Nachwuchsmannschaften im Juli 2018 schließlich zu den Profis gestoßen. Hier arbeitete er zunächst unter Ralf Rangnick, dann unter Nagelsmann. Der Job in Nürnberg ist sein erster Cheftrainer-Posten im Profibereich. Neben Klauß war beim Club zuletzt auch der Ex-Darmstädter Dimitrios Grammozis als Chefcoach gehandelt worden. Hecking hatte die Suche nach einem neuen Coach nach seinem Amtsantritt am vergangenen Montag sofort in den Fokus gerückt.