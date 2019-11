Robert Klauß - der Kronprinz bei RB Leipzig

Leipzig. Aktuell sind die Roten Bullen unter Chefcoach Julian Nagelsmann Tabellenführer in der Champions League , Zweiter in der Bundesliga – und stehen im Pokal-Achtelfinale . Der Co-Trainer ist geblieben: Robert Klauß. Der 34-Jährige ist ein RB-Mann der ersten Stunde.

Viele Experten grübeln seit Wochen, was sich in Leipzig unter Julian Nagelsmann verändert hat. Am besten einschätzen kann dies sicher Klauß, der die entsprechende Frage des SPORTBUZZERS so beantwortet: „Ich würde nicht sagen, dass sich etwas verändert hat, es sind noch ein paar Facetten dazugekommen. Wir waren letztes Jahr sehr stabil gegen den Ball, hatten eine herausragende Mentalität und gute Umschaltmomente. Jetzt kamen und kommen weitere Lösungen dazu, wie wir beispielsweise gegen destruktive Gegner spielen, die sich hinten reinstellen. Wir wollen einfach attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen.“