Tor-Rekord in Gefahr? Robert Lewandowski muss Bayern-Training abbrechen

Robert Lewandowski verfolgt in dieser Bundesliga-Saison noch ein großes Ziel: den Tor-Rekord von Gerd Müller knacken. Der frühere deutsche Nationalspieler stellte die Bestmarke in der Saison 1971/72 mit 40 Toren auf. Lewandowski hat zwei Spieltage vor dem Saisonende 39 Treffer auf dem Konto. Doch jetzt könnte eine Verletzung den Spieler des FC Bayern im Endspurt zurückwerfen.

Anzeige

Das Mannschaftstraining am Donnerstag im Quarantäne-Trainingslager in Grassau am Chiemsee musste Lewandowski vorzeitig abbrechen. Wie die Bild berichtet, habe sich der Torjäger ohne Fremdeinwirkung verletzt. Erst vor knapp zwei Wochen hatte der 32-jährige Pole sein Comeback nach einer Bänderdehnung am rechten Knie bei der 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 gegeben. Und direkt getroffen. Zudem erzielte er am vergangenen Wochenende einen Dreierpack beim 6:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.