Robert Lewandowski will das Triple mit dem FC Bayern: "Große Chance" auf Champions-League-Titel

Ganz gereicht hat es nicht für den ewigen Rekord: Mit 34 Toren in der kürzlich abgelaufenen Bundesliga-Saison, hat Robert Lewandowski vom FC Bayern aber immerhin einen persönlichen Torrekord aufgestellt. Doch für den Polen ist die Saison mit den Münchenern noch nicht vorbei. Am kommenden Samstag steht das Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen an. Und im August kämpft er mit dem FCB um den Champions-League-Titel.

Es wäre der erste Triumph in der Königsklasse für Lewandwoski. Beim letzten Titel der Bayern 2013 stand er im Finale noch auf Seiten von Borussia Dortmund. Doch in dieser Saison soll es für den 31-Jährigen endlich klappen. Zwar müsste sein Team nach der Pause vor dem Endrunden-Turnier erst einmal in den Rhytmus finden. "Ich sehe aber klar die große Chance, dass wir diese Saison den Henkelpott holen können!", sagte der Pole jetzt gegenüber Sport Bild und erklärte: "Wir sind gut drauf, haben eine gute Chemie in der Mannschaft."

"Gar nicht so schlecht": Lewandowski will Chelsea-Rückspiel zur Vorbereitung nutzen

Die Champions League findet in dieser Saison allerdings in ungewohntem Format statt. Nach dem Finale im DFB-Pokal am Samstag bekommen die Spieler erst einmal frei. Langsam muss das Training dann im Rahmen des Infektionsschutzes wegen der Corona-Pandemie wieder aufgenommen werden. Lewandowski hofft, vor dem Endrunden-Turnier im August in Lissabon dann noch Spielpraxis zu holen: "Mit der Erfahrung von heute [...] würde ich sagen: In ein, zwei Testspielen wärmen wir uns für die Champions League auf"",sagte er. "Zudem ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir das Rückspiel gegen Chelsea noch haben, um wieder in Fahrt zu kommen." Nach dem 3:0 im Hinspiel in London müsste Chelsea mindestens vier Tore erzielen, um die Bayern noch aus dem Wettbewerb zu werfen.

Lewandowski sieht Bayern im Finale gegen Leverkusen als Favorit