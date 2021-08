Goretzka und Co. über Stürmer-Duell zwischen Lewandowski und Haaland: "Haben klaren Punktsieger gesehen"

Der FC Bayern jubelt über den ersten Titel der neuen Saison. Beim 3:1 gegen Borussia Dortmund sicherten sich die Münchener in überzeugender Manier die Supercup-Trophäe und feierten unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann ihr erstes Erfolgserlebnis. Nach vier erfolglosen Testspielen in der holprigen Vorbereitung und dem mäßigen 1:1 zum Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach gelang dem deutschen Rekordmeister eine beeindruckende Machtdemonstration gegen den hoch gehandelten Erzrivalen. " Das bedeutet viel. Es ist der nächste Titel. Wir können nach vorne schauen ", kommentierte Matchwinner Robert Lewandowski.

Der Pole selbst hatte die Bayern mit seinem Führungstor per Kopf einmal mehr auf die Siegerstraße gebracht. Mit einem weiteren Treffer zum Endstand und einem Assist führte der Pole sein Team letztlich zum verdienten Erfolg und trug damit in tragender Rolle dazu bei, dass aufkommende Zweifel an der Souveränität der Bayern vertrieben wurden. Er traf damit im 14. Pflichtspiel nacheinander - eine Serie, die im deutschen Profifußball nur der am Sonntag verstorbene Gerd Müller in der Saison 1969/70 in 16 Partien überbot. "Er hat einen unglaublichen Spirit reingebracht. Lewy war überragend, unsere Lebensversicherung", lobte Trainer Julian Nagelsmann seinen Angreifer,