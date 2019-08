Bayern-Star Robert Lewandowski stichelt gegen Borussia Dortmund: "Es geht nicht um Quantität"

"Es spricht viel für eine Verlängerung, aus meiner Sicht sind nur noch Details zu klären. Ich fühle mich in München total wohl, der Verein hat das gleiche Ziel wie ich: Titel zu holen, auch die Champions League. Ich will in München eine besondere Geschichte schreiben", sagt der Pole im Gespräch mit der Sport Bild.

Lewandowski war 2014 ablösefrei von Borussia Dortmund gekommen. Über die Konkurrenz-Situation mit dem BVB in der neuen Saison sagt der 31-Jährige: "Dortmund hat viel gemacht, sie haben einen großen Kader. Aber es geht am Ende nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und da steht für mich fest: Wir haben die Spieler mit der größeren Qualität."

Der FC Bayern verstärkte sich in der Sommerpause unter anderem mit Coutinho vom FC Barcelona. "Ich glaube, Coutinho denkt primär an Vorlagen, weniger an eigene Tore. Das ist für einen Stürmer natürlich nicht schlecht (lacht). Sein letzter Pass ist Wahnsinn. Er kann in wichtigen Spielen, gerade in der Champions League, der Schlüssel sein und das besondere Etwas", schwärmt der Pole von seinem neuen Mitspieler.

Lewandowski macht sich keine Sorgen über einen Backup

Das Team werde durch den Brasilianer noch unberechenbarer und dadurch auch gefährlicher. "Er kann auf der Zehn spielen, links außen, zur Not auch rechts. Wir können mit einem oder zwei Sechsern spielen, mit Zehner oder zwei Achtern. Wir haben jetzt noch mehr Optionen", meint Lewandowski, der zufrieden mit der Zusammenstellung des Kader ist: "Mir ging es immer um Folgendes: Wir brauchen nicht nur eine gute erste Elf, sondern Spieler, die von der Bank ein Spiel entscheiden können. Gegen Hertha (2:2; d. Red.) konnten wir beispielsweise von der Bank kaum zusätzliche Qualität für den Sturm einwechseln."