Mit Tor gegen FC Augsburg: Bayern-Star Robert Lewandowski baut Hinrunden-Torrekord aus

Am Sonntag hatte er gegen die Freiburger sein 21. Tor erzielt - so viele Treffer hatte in der Hinrunde vor ihm noch kein einziger Spieler in der Bundesliga erzielt. Bisher hielt Bayern-Legende Gerd Müller den Rekord, als er in der ersten Hälfte der Saison 1968/69 20 Mal getroffen hatte. Lewandowskis bisherige Bestmarke lag bei 19 Toren in der Vorsaison. Das Tor in Augsburg war sein fünfter Treffer per Strafstoß.