Bei Freiburg-Sieg: Robert Lewandowski und der FC Bayern stellen neue Bundesliga-Rekorde auf

Jetzt ist er die Nummer eins: Robert Lewandowski vom bereits feststehenden deutschen Meister FC Bayern München ist ab sofort der ausländische Profi mit den meisten Torerfolgen in einer Bundesliga-Saison. Lewandowski erzielte am Samstag beim 3:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg am Samstagnachmittag die Treffer zum 2:1 und 3:1 (24./37. Minute) für den erneuten Titelträger. es waren die Saisontore 32 und 33 des 31-Jährigen. Zuvor war der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit 31 Toren der Rekordhalter.

Hansi Flick adelte seinen Stürmer, der sich Torjägerkanone für den besten Torschützen mit sieben Treffern Vorsprung vor Timo Werner nicht mehr nehmen lassen wird, nach dem Spiel. "Seine Qualität, vorne zu vollstrecken oder aufzulegen, ist top", sagte der FCB-Coach bei Sky. Mindestens genauso oft wie Lewandowski in dieser Saison trafen in der Historie der Liga ansonsten nur der einstige Bayern-Torjäger Gerd Müller, der dies dreimal schaffte, und der frühere Kölner Nationalspieler Dieter Müller, der 1976/77 34 Tore erzielte. Gerd Müller hält mit 40 Treffern die Bestmarke für eine Saison. Lewandowski traf zudem in 16 Bundesligaspielen gegen Freiburg zudem bereits zum 16 .Mal. Kein anderer Spieler war in der Liga so oft gegen die Breisgauer erfolgreich.

Hansi Flick über FC Bayern: "Wir haben noch einiges vor"

Die Lewandowski-Bestmarken sollten nicht die einzigen Rekorde beim Heimsieg gegen Freiburg sein. Der klare Tabellenführer der Bundesliga (sieben Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund) hat zudem nun zum 15. Mal in Folge ein Bundesliga-Spiel gewonnen - und das trotz der zwischenzeitlichen Pause aufgrund der Corona-Krise. Das ist noch keinem Team in der höchsten deutschen Spielklasse jemals zuvor gelungen.

Der FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen den SC Freiburg Der FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen den SC Freiburg ©