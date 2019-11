Robert Lewandowski kritisiert Teamkollegen beim FC Bayern: "Ein Spieler kann nicht alle führen"

„In jedem Mannschaftsteil, in jeder Linie sollte es einen Anführer geben: Torwart, Abwehrspieler, einer aus dem Mittelfeld, einer aus der Offensive, das wäre perfekt. Es kann nicht ein Spieler alle führen, das ist zu viel, das ist unmöglich“ , erläuterte der Angreifer. Der FC Bayern hatte sich am Sonntag von Trainer Niko Kovac getrennt , der es nicht geschafft hatte, neben Lewandowski und Neuer eine Achse von Führungsspielern aufzubauen und eine taktische Handschrift zu vermitteln. Das obliegt bis auf weiteres seinem Interims-Nachfolger Hansi Flick .

Lewandowski erwartet Kommandos von neuen Spielern: "Muss man erwarten können"

Lewandowski stellt die These auf, dass die junge Spielergeneration mehr Ansagen bräuchte, weil sie das aus den Nachwuchs-Akademien so kenne. „Wenn du Vorgaben von Trainern von klein auf gewohnt bist, verlierst du die individuellen Sachen, das eigene Denken.“ Heutzutage hätten die jungen Spieler „ein bisschen Angst zu sprechen, vielleicht ist es auch: keine Lust“, bemerkte Lewandowski: „Das ist eine Generation, die schreibt viel SMS, die kommuniziert viel im Internet, sie telefoniert weniger. Das ist einfach eine andere Kultur.“

Oliver Kahn: Spieler warten von einem Trainer "klare Spielidee und System"

Ähnlich hatte sich am Freitag auch der designierte Bayern-Vorstand Oliver Kahn geäußert. "Wenn du dir die Spielergeneration anschaust, dann sind die Spieler in Krisensituationen selten in der Lage, das Heft in die Hand zu nehmen und sich aus dem Sumpf herauszuziehen", erklärte Kahn. "Die erwarten von einem Trainer, dass er ihnen ganz klare Vorgaben macht, dass es eine klare Spielidee, dass es ein System gibt, nach dem Fußball gespielt werden muss. Das war ja ein bisschen die Kritik, die sich an ihm (Kovac, d. Red.) festgemacht hat - gerade, was das Spiel nach vorne anbelangt."