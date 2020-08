Eindrucksvolle Statistik: Bayern-Star Robert Lewandowski so treffsicher wie ganz Olympique Lyon 

Wenn der FC Bayern am Mittwochabend im Halbfinale der Champions League auf Olympique Lyon trifft (21 Uhr, so kannst du das Spiel sehen), wird es im Sturmzentrum des deutschen Rekordmeisters wieder auf einen Spieler ganz besonders ankommen: Robert Lewandowski. Der Pole ist die personifizierte Torgefahr - vor allem im Vergleich zur Offensive der Franzosen wird dies mehr als deutlich. Der Statistik-Dienstleister Opta hat sich die Werte des Polen genauer angeschaut - und sie sind wirklich eindrucksvoll. In der bisherigen Saison in der Königsklasse (acht Einsätze) erzielte er stolze 14 Tore und traf damit genau so oft wie das gesamte Team von Lyon.