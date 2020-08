"Dominierende Figur im Weltfußball": Bayern-Star Lewandowski laut Hamann besser als Ronaldo und Messi

Dietmar Hamann gehörte einst zu den größten Kritikern von Robert Lewandowski, empfahl dem FC Bayern im vergangenen Jahr nach schwächeren Leistungen den Polen sogar den vorzeitigen Verkauf ihres Stürmer-Stars. Mittlerweile hat sich die Meinung des Sky-Experten nach mehreren Weltklasse-Vorstellungen des Torjägers gewandelt. Für Hamann ist Lewandowski nun "im Moment die dominierende Figur im Weltfußball - trotz eines Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo", schreibt der ehemalige Bayern-Profi nun in seiner Sky-Kolumne. Der FCB-Stürmer, der in dieser Champions-League-Saison bereits 13 Tore erzielt hat, werde im Viertelfinal-Duell gegen den FC Barcelona am Freitag (21 Uhr, Sky) einer der Schlüsselspieler sein - und einer der Gründe, warum die Bayern laut Hamann der "Favorit" sind.

Im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea am Samstag zeigte Lewandowski auch nach mehrwöchiger Spielpause seine Klasse. Der 31-Jährige erzielte gegen die Londoner seine Königsklassen-Treffer Nummer 12 und 13 in dieser Saison. Zuvor schrammte er mit seinen 34 Bundesliga-Treffern (in 33 Einsätzen) knapp am Gewinn des Goldenen Schuhs für den Toptorjäger Europas vorbei (Lazio-Stürmer Ciro Immobile gewann mit 36 Toren in 37 Spielen) - dafür darf sich Lewandowski nun im CL-Turnier weiter im Hinblick auf die FIFA-Wahl des Weltfußballers Werbung in eigener Sache betreiben. Als "Nonplusultra im Weltfußball" bezeichnete ihn erst kürzlich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Nun das nächste große Lob für Lewandowski von Dietmar Hamann: "Einer der entscheidenden Erfolgs-Gründe beim FCB ist Robert Lewandowski", erklärt der TV-Experte. Nicht umsonst haben die Bayern in dieser Saison bereits den DFB-Pokal und zum achten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft gewonnen. "Was mich vor allem überzeugt: es stimmt einfach in der Mannschaft. Jeder weiß, dass er an die Leistungsgrenze gehen muss, um im Team zu bleiben. Trotzdem hat man immer das Gefühl, dass eine Einheit auf dem Platz steht", lobt Hamann. "Wenn die Bayern nur annähernd so auftreten, wie in den letzten drei Monaten, kann ich mir nur einen Sieger vorstellen." Eben den FC Bayern München.

Die Karriere von Bayern-Star Robert Lewandowski in Bildern Robert Lewandowski ist einer der erfolgreichsten Spieler der Bundesliga aller Zeiten. Der SPORTBUZZER zeigt seine Karriere in Bildern! ©

Hamann über Lewandowski: "Hat einen großen Schritt nach vorne gemacht"

Und das sei laut dem Ex-Nationalspieler auch Lewandowski zu verdanken: "Er hat in den letzten 18 Monaten als Führungsspieler einen großen Schritt nach vorne gemacht. Seine Entwicklung hat der Mannschaft unheimlich geholfen, denn er hat auch Anteile daran, dass einige Spieler besser geworden sind", adelt Hamann den polnischen Stürmer. "Er ist nun bereit, seinen Mitspielern mehr zu helfen, tritt als richtiger Leader auf und feuert seine Teamkollegen an, anstatt zu hadern." Dies war vor einem Jahr noch Hamanns Hauptkritikpunkt, als den Bayern empfahl, Lewandowski loszuwerden. "Seine Theatralik, sein Abwinken, sein zum Teil lustloses Verhalten auf dem Platz" könnte für die Bayern noch zum Problem werden, mutmaßte Hamann damals. Dies habe Lewandowski heute nun völlig abgelegt: "Er hat diese Negativität in positive Energie umgewandelt. Und diese neue Herangehensweise hat ihn persönlich noch einmal auf ein anderes Niveau gehoben", so Hamann.