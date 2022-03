Robert Lewandowski kann gegen Union spielen: Bayern-Boss Salihamidzic gibt Entwarnung

Der FC Bayern München kann im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin mit Torjäger Robert Lewandowski antreten. Der Weltfußballer war am Freitag im nicht-öffentlichen Abschlusstraining dabei, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Vereins-TV berichtete. "Robert hat mittrainiert, er hat keine Probleme gehabt. Wir freuen uns, dass er wieder dabei ist", sagte Salihamidzic. Lewandowski hatte sich im Training am Dienstag eine leichte Blessur am Knie zugezogen.

